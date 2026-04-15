Puglia terapia salvavita a rischio | l’appello per una donna di Foggia

Una donna residente nella provincia di Foggia, affetta da una patologia rara, si trova senza il supporto dell’assistenza domiciliare integrata, che era stata sospesa. La mancanza di questa terapia rischia di compromettere la sua salute e la sua sopravvivenza. La situazione ha suscitato un appello per trovare una soluzione urgente che permetta di ripristinare il servizio e garantire le cure necessarie.

Una donna residente nella provincia di Foggia, colpita da una patologia rara, è attualmente priva del supporto necessario per la sua terapia salvavita a causa della sospensione dell’assistenza domiciliare integrata. L’Associazione malattie rare dell’Alta Murgia (Amaram) ha inviato una comunicazione ufficiale al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, segnalando il blocco dei servizi essenziali e chiedendo un intervento immediato per ristabilire le cure fondamentali. Il silenzio delle istituzioni e i rischi clinici per la paziente. La gestione burocratica del caso sta alimentando una forte preoccupazione tra i familiari e i volontari del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia, terapia salvavita a rischio: l’appello per una donna di Foggia Malattia renale ultrarara, a Padova bimbo trapiantato a sei anni dopo terapia salvavita(Adnkronos) – Il primo paziente con una malattia ultra rara seguito con successo dai professionisti della Uoc Nefrologia Pediatrica dell’Azienda... Leggi anche: Imola, poliziotti "salvavita": sventati due suicidi e salvata una donna colta da malore mentre guidava Argomenti più discussi: Paziente con malattia rara senza assistenza domiciliare scrive una lettera a Decaro; Malattia rara senza assistenza domiciliare nel Foggiano: appello a Decaro. Screening neonatale: fino a 500 malattie rare individuate in Puglia. Così si avviano subito terapie anche salvavitaSi chiama «Genoma Puglia» ed è un programma di screening neonatale in grado di individuare alla nascita fino a 500 malattie genetiche rare, il primo al mondo offerto gratuitamente dal Servizio ... corriere.it Stop dalla Regione Puglia alla fornitura dei dispositivi salvavita per i diabeticiI dispositivi ad alta tecnologia per la gestione del diabete, ovvero i microinfusori di insulina Omnipod e Dexcom forniti dalla Theras, a partire dal prossimo mese non saranno più erogati dalla Region ... trnews.it Vinitaly, tra degustazioni e assaggi di vino gli esperti del settore riflettono sulle sfide presenti e future della filiera #verona #puglia #attualità #vinitaly #vino - facebook.com facebook Autotrasporto in crisi, Confartigianato Trasporti Puglia proclama lo stato di agitazione. Il 16 aprile iniziativa simbolica con mezzi fermi. Il 17 aprile attesa la decisione di UNATRAS sul possibile fermo nazionale. x.com