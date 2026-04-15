In Iran, le proteste contro il governo continuano mentre le autorità hanno condannato a morte la prima donna tra i manifestanti. Le organizzazioni per i diritti umani segnalano che negli ultimi dodici mesi sono state eseguite circa 1.630 esecuzioni. Nel frattempo, le tensioni internazionali si concentrano sullo Stretto di Hormuz, ma il governo iraniano ha intensificato le esecuzioni capitali nei confronti dei detenuti.

Mentre tutti gli occhi del mondo sono focalizzati sullo Stretto di Hormuz, l'Iran ne approfitta per portare avanti, e intensificare, le esecuzioni capitali dei prigionieri. L'ultima vittima della Repubblica islamica è Bita Hemmati. È il primo caso di condanna per una donna. Bita Hemmati, il marito Mohammadreza Majidi-Asl, Behrouz Zamaninejad e Kourosh Zamaninejad, sono i quattro protestanti arrestati durante le manifestazioni di gennaio e che ora si preparano a essere giustiziati. Le cause dell'arresto Bita Hemmati, suo marito Mohammadreza Majidi-Asl, Behrouz Zamaninejad e Kourosh Zamaninejadono sono le quattro persone condannate a morte da un tribunale rivoluzionario di Teheran presieduto dal giudice Imam Afshari.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Proteste in Iran, Bita Hemmati prima donna manifestante condannata a morte: Ong denunciano 1.630 esecuzioni in 12 mesi

Alessandro Morelli - In Iran giovani e donne senza velo sfidano la repressione (11.01.26)

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: IRAN - 4 manifestanti condannati a morte; Pena capitale per altri quattro iraniani, tra cui una donna.

Proteste in Iran, Bita Hemmati prima donna manifestante condannata a morte: Ong denunciano 1.630 esecuzioni in 12 mesiMentre tutti gli occhi del mondo sono focalizzati sullo Stretto di Hormuz, l'Iran ne approfitta per portare avanti, e intensificare, le esecuzioni capitali dei prigionieri. ilgazzettino.it