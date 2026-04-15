Prorogata la chiusura dei nidi d' infanzia a Montesilvano per la sospensione idrica

Il sindaco di Montesilvano ha firmato un’ordinanza che prolunga la chiusura dei nidi d’infanzia per bambini da zero a tre anni. La decisione arriva dopo che l’ente gestore dell’acqua non ha confermato la potabilità dell’acqua distribuita, a seguito della sospensione idrica avvenuta tra il 13 e il 14 aprile. La sospensione ha provocato il prolungamento della chiusura degli asili presenti nella città.

Firmata dal sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis l'ordinanza di proroga della chiusura degli asili 0-3 anni in città a causa della mancata conferma della potabilità dell'acqua dopo la maxi sospensione idrica dell'Aca il 13 e il 14 aprile. Come si legge nell'ordinanza “Tenuto conto che.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Prorogata la chiusura della galleria San Giovanni sulla tangenziale 714 a Montesilvano: i dettagliL'Anas ha diffuso l'ordinanza che dispone la chiusura della galleria in direzione nord fino alla fine del mese di marzo, con doppio senso di marcia... Cultura dell’infanzia. Le iniziative dei “nidi“CITTÀ DI CASTELLO I nidi aprono alla comunità per una nuova cultura dell’infanzia e della partecipazione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ondata anomala di freddo in Sardegna, il Sindaco dispone la proroga della possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento; Allerta Gialla per vento e chiusura precauzionale di Cimitero, Villa Comunale e parchi cittadini; Pantelleria, chiusura temporanea del parcheggio di Via Conventino e proroga lavori a Via Yranim; Servizio civile agli aspiranti volontari: proroga scadenza bando. Prorogata la chiusura dei nidi d'infanzia a Montesilvano per la sospensione idricaIl sindaco Ottavio De Martinis ha firmato l'ordinanza che proroga anche per il 16 e il 17 aprile la chiusura dei nidi 0-3 anni per la mancanza di potabilità allo stato attuale dell'acqua ... ilpescara.it Servizi scolastici: prorogata la scadenza per le nuove iscrizioniL'amministrazione comunale ha deciso di prorogare fino a lunedì, 13 aprile, i termini per presentare le domande di iscrizione ai servizi scolastici per l'anno 2026/2027. laprovinciapavese.gelocal.it Prorogata la collaborazione tra ErreDue S.p.A. e ENEA per l’innovazione nell’idrogeno green facebook