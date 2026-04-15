Pronostici Aston Villa-Bologna | marcatore e tiri in porta

Nella partita tra Aston Villa e Bologna, l'ultima sfida giocata in Italia si è conclusa con una vittoria inglese. I pronostici per questa nuova sfida si concentrano sui marcatori e sui tiri in porta, senza considerare altre variabili. Le statistiche della precedente partita forniscono alcuni spunti, ma non prevedono con certezza l’esito o le singole prestazioni dei giocatori.

Pronostici Aston Villa-Bologna: la vittoria inglese della scorsa settimana in Italia lascia poco spazio a Italiano. Gli uomini che la chiudono Il discorso qualificazione è andato: il tre a uno con il quale l’Aston Villa ha conquistato il Dall’Ara la scorsa settimana è una montagna quasi impossibile da scalare per il Bologna. Che sì, ovvio, cercherà in tutti i modi di tenere viva la qualificazione, ma contro una delle squadre che quest’anno ha fatto meglio in Premier League è quasi impossibile. Pronostico Aston Villa-Bologna: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché a quanto pare Emery non si fida del tutto – e fa bene, vista la sua esperienza – e dovrebbe mandare in campo la miglior formazione possibile, con tutti gli uomini in grado di fare la differenza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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