Progetto Terzo luogo approvato l' accordo di pianificazione in consiglio regionale

Il consiglio regionale ha dato il via libera all’unanimità all’accordo di pianificazione tra Regione, Provincia e Comune di Arezzo riguardante il progetto “Terzo Luogo” urbano. L’intesa riguarda la realizzazione di uno spazio pubblico nel centro della città. L’accordo definisce gli aspetti relativi alla gestione e agli interventi necessari per la creazione di questa nuova area. La firma dell’accordo è avvenuta tra le parti coinvolte prima dell’approvazione in consiglio.

Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’accordo di pianificazione sottoscritto da Regione, Provincia e Comune di Arezzo per la realizzazione del “Terzo Luogo” urbano di Arezzo. Un progetto che va dai locali della stazione ferroviaria alle aree contermini, attualmente con funzioni di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Progetto Terzo luogo di Arezzo, approvato l'accordo di pianificazione in Consiglio regionaleIl Consiglio regionale, all’unanimità, ha approvato l’accordo di pianificazione sottoscritto da Regione, Provincia e Comune di Arezzo per la... Contrasto ai 'Pfas', approvato atto all'unanimità in consiglio regionale: "Difendiamo l'acqua"Il consiglio regionale della Toscana ha approvato oggi all'unanimità una mozione presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle Irene Galletti e... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Approvazione del bilancio: istruzioni d’uso per enti non profit; Un grande centro LGBTQIA+ in via Tortona: come sarà il nuovo Rainbow Center di Milano; Ora tocca a Palazzo Varano: via libera al progetto di fattibilità, sul piatto ci sono 3 milioni; Palazzo Ferrero, il Comune cerca un gestore. Gentile: Invitiamo al tavolo il Terzo Settore per costruire un progetto insieme FOTO. Nuovo volto per l'ex scalo merci di Arezzo: l'ok del consiglio regionale al progetto del Terzo luogoIl Consiglio regionale ha approvato, all'unanimità, l'accordo di pianificazione sottoscritto da Regione Toscana, Provincia e Comune di Arezzo per la realizzazione del Terzo luogo, il progetto che prev ... corrierediarezzo.it Ex scalo merci di Arezzo: l'ok del consiglio regionale al progetto del Terzo luogo - facebook.com facebook