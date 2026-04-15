Primavera in Arte | all' Accademia degli Erranti Workshop di collage creativo

Nell'ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, un'associazione locale ha organizzato un workshop di collage creativo presso l'Accademia degli Erranti a Brindisi. L'evento, promosso dall'Aps “Brindisi e le Antiche Strade”, si inserisce nel programma di iniziative dedicate alla promozione dell'arte e della creatività nella zona. La partecipazione è rivolta a chi desidera sperimentare tecniche artistiche gratuite.

BRINDISI - Nell'ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, l'Aps “Brindisi e le Antiche Strade” è lieta di annunciare un nuovo appuntamento dedicato alla creatività. Sabato 18 aprile 2026, alle 17:30, gli spazi dell'Ex Convento delle Scuole Pie ospiteranno un originale.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Allo Studiolo Gallery workshop di collage e fotografia Primavera in arte: a Brindisi arriva il Workshop di Pittura su Tote BagBRINDISI - L'Aps “Brindisi e le Antiche Strade”, in collaborazione con il collettivo CityCollageCollection, presenta un laboratorio creativo dedicato... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Brindisi | Primavera in Arte: All’Accademia degli Erranti arriva il Workshop di Pittura su Tote Bag; GIALLO E NERO DI PUGLIA, A BRINDISI L’INCONTRO CON GIULIANO PASINI. Primavera in Arte: All’Accademia degli Erranti l’11 aprile arriva il Workshop di Pittura su Tote BagL’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, in collaborazione con il collettivo CityCollageCollection, presenta un laboratorio creativo dedicato alla personalizzazione di borse in tela. brindisilibera.it Primavera in arte: a Brindisi arriva il Workshop di Pittura su Tote BagDocente del Laboratorio: Genny Giammarruco - fotografa freelance e post-produttrice digitale. Vanta una formazione d'eccellenza presso l'Istituto Europeo di Design (Ied) di Roma e la John Kaverdash ... brindisireport.it 11 APRILE – PRIMAVERA IN ARTE Crea la tua tote bag d’autore! Sabato 11 aprile | ore 18:00 Accademia degli Erranti – Brindisi Un workshop creativo insieme a City Collage Collection e Genny Giammarruco: colori, stencil e fantasia per realizzar - facebook.com facebook