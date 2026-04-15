Negli ultimi tempi, il prezzo del diesel ha raggiunto livelli molto elevati, portando molti automobilisti a cercare alternative per risparmiare. In alcune stazioni di servizio, il diesel Hvo viene venduto allo stesso prezzo di quello tradizionale, e in alcuni casi addirittura a un costo inferiore. Questa situazione ha portato a un crescente interesse verso questa versione di combustibile, considerata da alcuni come una possibile soluzione per ridurre i costi di rifornimento.

Con il perdurare della crisi in Iran il prezzo alla pompa dei carburanti non accenna a scendere e, come se non bastasse, sta aumentando il numero delle stazioni di rifornimento rimaste a secco, in particolare di gasolio. In questo scenario da incubo, molti italiani stanno iniziando a chiedersi cosa voglia dire quella sigla che vedono su alcune pompe di gasolio: Hvo. L'acronimo Hvo sta per Hydrogenated Vegetable Oil, cioè olio vegetale idrogenato, che altro non è se non uno dei tipi di biodiesel in vendita in Italia (l'altro è il Fame, Fatty Acid Methyl Ester). Molto spesso il diesel Hvo ha lo stesso prezzo di quello tradizionale e talvolta persino inferiore, perché questo tipo di gasolio proviene da una filiera completamente diversa da quella del normale diesel da petrolio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prezzo del diesel alle stelle: posso fare il pieno di Hvo?

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