Prevenzione dell’osteoporosi | open day alla Casa di Cura Piacenza il 27 aprile

Il 27 aprile, in occasione dell’Open Week Salute della Donna promossa da Fondazione Onda ETS, una casa di cura di Piacenza organizza un evento dedicato alla prevenzione dell’osteoporosi. La struttura, riconosciuta anche quest’anno con due Bollini Rosa, offrirà incontri informativi individuali per approfondire questo tema. L’iniziativa si inserisce nel programma di sensibilizzazione sulla salute femminile, con un focus specifico sulla prevenzione delle fragilità ossee.

In occasione dell’Open Week Salute della Donna, promossa da Fondazione Onda ETS, la Casa di Cura Piacenza – in quanto struttura riconosciuta anche quest’anno con ben due Bollini Rosa - organizza un incontro informativo individuale dedicato alla prevenzione dell’osteoporosi, con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Obesity Day: informazione e prevenzione alla Casa di Cura San FrancescoUn momento di informazione sui rischi del sovrappeso e dell’obesità e presentazione del nuovo ambulatorio specialistico multidisciplinare Presso il...

Temi più discussi: Open week della Salute della Donna, dal 22 al 29 Aprile 2026; Open week sulla salute della donna, dal 21 al 28 aprile visite gratuite al Policlinico; ASL: salute della donna, aperte le prenotazioni per l'open week; Open week sulla salute della donna, settimana di iniziative in programma all’Aou Senese.

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Alla Casa di Cura San Michele il nuovo ambulatorio per l'osteoporosi con la DexaÈ stata inaugurata a Maddaloni (Caserta), nella sede della Casa di Cura San Michele, la Moc Dexa (o DXA - Dual-Energy X-ray Absorptiometry), che rappresenta il 'gold standard' per misurare la densit ... ansa.it