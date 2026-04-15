A giugno si avvicina e con esso l’ansia legata all’esame di Maturità, momento che mette alla prova studenti e docenti. Tra presenze in classe, voti, stage obbligatori e il voto di condotta, sono molti gli aspetti che possono influenzare l’esito finale. La preparazione si concentra su questi elementi, mentre l’attenzione si focalizza sul giorno della prova e sulle possibili variabili che potrebbero incidere sulla valutazione.

G iugno si avvicina e, con lui, si avvicina anche quella combinazione di adrenalina e terrore che accompagna ogni studente verso la chiusura della prima fase della carriera scolastica: l’esame di Maturità. Ma prima di sedersi davanti alla commissione per superare quel rito di passaggio che segna, almeno sulla carta, il confine tra l’adolescenza e il resto della vita, c’è un percorso da attraversare fatto di regole stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Perché sì, non basta studiare. Non basta nemmeno prendere sei in tutte le materie. Per essere ammessi alla prova ci vogliono dei requisiti ben precisi. Riforma della Maturità, Valditara: «Bocciato chi non svolge la prova orale» X Esame di Maturità 2026, le date da segnare sul calendario.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Presenze, voti, stage obbligatori e quel voto di condotta che può rovinare tutto all'ultimo minuto: ecco cosa serve davvero per sedersi davanti alla commissione a giugno

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