Presentazione del libro ' Sicilia d' inverno inedita e sentimentale'
Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 17.30, si terrà una presentazione presso la libreria Mondadori di Piazza Roma. Verrà mostrato il libro intitolato ‘Sicilia d’inverno inedita e sentimentale’, scritto da Stefania Avola. L’evento prevede la partecipazione dell’autrice, che discuterà del suo lavoro con i presenti. L’incontro si svolgerà nel rispetto degli orari e delle modalità stabilite dalla libreria.
Venerdì 17 aprile 2026, a partire dalle ore 17.30, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma per la presentazione del libro di Stefania Avola dal titolo ‘Sicilia d’inverno inedita e sentimentale'. Ingresso libero. Dialogherà con l'autrice Erica Donzella.Note sul libro: "La Sicilia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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