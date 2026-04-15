La Pro Loco dell’Isola del Giglio esprime preoccupazione per l’avvio della prossima stagione, dopo le dimissioni del sindaco annunciate il 9 aprile. La situazione amministrativa si limita ora a gestire solo le pratiche di continuità, senza ulteriori iniziative. La prospettiva di una stagione senza un’amministrazione stabile desta attenzione tra gli operatori locali, che temono ripercussioni sulle attività legate all’isola.

"Una stagione che rischia di non iniziare", Pro Loco dell’ Isola del Giglio preoccupata dopo le dimissioni del sindaco presentate lo scorso 9 aprile e il depotenziamento dovuto dai soli atti necessari a garantire continuità amministrativa. "Questi arrivano in uno dei momenti più delicati per il nostro territorio – dicono dalla Pro Loco gigliese –. Non è solo una questione politica: è una questione concreta, quotidiana, che riguarda lavoratori, servizi e, soprattutto, il futuro e l’immagine dell’Isola del Giglio. Ogni anno, proprio in questo periodo, si mette in moto una macchina organizzativa complessa che consente ai nostri ospiti di trovare un territorio curato, accessibile e all’altezza della sua reputazione internazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Preoccupazioni per la stagione dopo le dimissioni del sindaco

VIDEO | Il Basile pensiero e la pronta ricandidatura: le risposte del sindaco dopo le dimissioniL’uscita anticipata da Palazzo Zanca, le difficoltà in Consiglio comunale e lo scenario che si apre con il ritorno alle urne in primavera.

De Luca dopo le dimissioni del sindaco: “Grazie Basile, sei la parte politica migliore di me"Il commento più atteso è arrivato qualche ora dopo, lontano dai microfoni di Palazzo Zanca ma non certo in sordina.