Poteva distruggere i motori | gasolio con zolfo a Roma sequestrati tre distributori Le zone
A Roma sono stati sequestrati tre distributori di carburante dopo aver riscontrato la presenza di gasolio con un alto contenuto di zolfo e valori di punto di infiammabilità inferiori ai limiti di sicurezza stabiliti dalla legge. Il carburante, potenzialmente in grado di danneggiare i motori, presentava anche anomalie nei parametri di conformità. Le autorità hanno avviato controlli per verificare la conformità dei prodotti commercializzati.
Gasolio con all'interno un elevato contenuto di zolfo ma anche anomalie del parametro del punto di infiammabilità (flash point) al di sotto dei limiti di sicurezza previsti dalla legge. Questo quanto accertato dalla guardia di finanza del 3° nucleo operativo metropolitano di Roma, che ha portato.🔗 Leggi su Romatoday.it
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