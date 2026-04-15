Poteva distruggere i motori | gasolio con zolfo a Roma sequestrati tre distributori Le zone

A Roma sono stati sequestrati tre distributori di carburante dopo aver riscontrato la presenza di gasolio con un alto contenuto di zolfo e valori di punto di infiammabilità inferiori ai limiti di sicurezza stabiliti dalla legge. Il carburante, potenzialmente in grado di danneggiare i motori, presentava anche anomalie nei parametri di conformità. Le autorità hanno avviato controlli per verificare la conformità dei prodotti commercializzati.