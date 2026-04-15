Poste l' ufficio di Mele chiude per lavori

Da genovatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio postale di Mele sarà temporaneamente chiuso per lavori di ristrutturazione legati al progetto Polis, promosso da Poste Italiane. Il progetto mira a trasformare gli sportelli postali in punti di accesso integrato ai servizi della pubblica amministrazione, semplificando e velocizzando le procedure per gli utenti. La chiusura è prevista per consentire l’adeguamento degli spazi e l’implementazione delle nuove strutture.

Arriva anche a Mele il progetto Polis, ideato da Poste Italiane per gli uffici postali, che punta a creare sportelli unici per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione. L'obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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