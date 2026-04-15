Poste l' ufficio di Mele chiude per lavori

L’ufficio postale di Mele sarà temporaneamente chiuso per lavori di ristrutturazione legati al progetto Polis, promosso da Poste Italiane. Il progetto mira a trasformare gli sportelli postali in punti di accesso integrato ai servizi della pubblica amministrazione, semplificando e velocizzando le procedure per gli utenti. La chiusura è prevista per consentire l’adeguamento degli spazi e l’implementazione delle nuove strutture.

Arriva anche a Mele il progetto Polis, ideato da Poste Italiane per gli uffici postali, che punta a creare sportelli unici per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione. L'obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro.🔗 Leggi su Genovatoday.it Mountain Living: We provide the water and fuel needed to survive in the mountains Notizie correlate Poste, lavori in corso: chiude l'ufficio di Pordenone centroPoste Italiane comunica che da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio il turno pomeridiano (13. Poste Italiane, al via i lavori anche nell'ufficio di CastelsangiovanniDa lunedì 30 marzo per i cittadini sarà disponibile un ufficio su container con tutti i servizi postali e finanziari sempre su via Bellini Procede la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Poste, l’ufficio in piazza Mazzini sarà out; Servizi garantiti da Poste Italiane nei comuni interessati dal maxi cantiere Aca, ma 27 uffici in provincia non apriranno; Poste italiane: al via i lavori del Progetto Polis nell'ufficio postale di Fumane; POSTE ITALIANE RINNOVA L’UFFICIO DI BOLZANO VICENTINO: PIÙ SERVIZI E INNOVAZIONE. Chiuso per lavori l’Ufficio postale di MontaionePoste Italiane comunica che l’Ufficio postale di Montaione, sito in piazza Cavour, 18 resterà chiuso al pubblico dal 20 aprile al 27 aprile compreso. I ... gonews.it Poste italiane: al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale di Pieve Santo StefanoLa continuità dei servizi sarà garantita da un ufficio postale mobile nelle adiacenze dell’ufficio postale ... msn.com Poste, Slp Cisl Crotone: Polis sì ma senza tagli alla sicurezza - Il Crotonese - facebook.com facebook