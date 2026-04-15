Polizia locale | A Latina situazione al collasso Ecco tutte le criticità

Da latinatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale di Latina si trova in una condizione critica, con organico ridotto e pochi presidi di sicurezza dislocati sul territorio. La situazione, secondo le fonti ufficiali, è considerata al limite e presenta diverse criticità che influenzano l’efficacia delle attività di controllo e presidio nella città. Nessun intervento o modifica sono stati annunciati per fronteggiare le problematiche attuali.

Non cambiano le cose al corpo di polizia locale di Latina e la situazione rimane al limite per carenze di organico e mancanza di presidi di sicurezza. A lanciare nuovamente l'allarme è la Cisl Fp che non trova risposte da parte dell’amministrazione nonostante le numerose segnalazioni.Il nodo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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