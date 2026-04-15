Polizia locale | A Latina situazione al collasso Ecco tutte le criticità

La polizia locale di Latina si trova in una condizione critica, con organico ridotto e pochi presidi di sicurezza dislocati sul territorio. La situazione, secondo le fonti ufficiali, è considerata al limite e presenta diverse criticità che influenzano l’efficacia delle attività di controllo e presidio nella città. Nessun intervento o modifica sono stati annunciati per fronteggiare le problematiche attuali.

Non cambiano le cose al corpo di polizia locale di Latina e la situazione rimane al limite per carenze di organico e mancanza di presidi di sicurezza. A lanciare nuovamente l'allarme è la Cisl Fp che non trova risposte da parte dell’amministrazione nonostante le numerose segnalazioni.Il nodo.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Comune e polizia locale schierati contro il bullismo: il progetto dedicato alle scuole, ecco tutte le iniziative“Il bullismo è una situazione in cui non hai nessuno al tuo fianco e resti sempre solo”. Olimpiadi, cinque giorni al via: dalle strutture alla sicurezza fino ai trasporti, ecco tutte le criticitàDalle notizie (confuse) sulla presenza degli sgherri dell’Ice a Milano, alle dotazioni (mancanti) delle forze dell’ordine; dalle infrastrutture non... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: POLIZIA LOCALE DI LATINA CON POCHI MEZZI E AGENTI E RITARDI NEI PAGAMENTI, CISL: COSÌ NON VA; Comuna di Latina, la Cisl Fp: Dipartimenti strategici al collasso; Auto a noleggio scomparsa recuperata dalla Polizia Locale di Cisterna di Latina: denunciato 37enne; Avviata un'inchiesta sulla caduta del bambino dal gioco rotto. Polizia locale: A Latina situazione al collasso. Ecco tutte le criticitàNon cambiano le cose al corpo di polizia locale di Latina e la situazione rimane al limite per carenze di organico e mancanza di presidi di sicurezza. A lanciare nuovamente l'allarme è la Cisl Fp che ... latinatoday.it Polizia Locale Latina, Cisl Fp: Carenza di organico e tante criticità, senza risposte attiveremo tutte le iniziative utiliLATINA – La situazione del Corpo di Polizia Locale del Comune di Latina continua a destare forte preoccupazione e, soprattutto, a non trovare risposte concrete da parte dell’Amministrazione. Lo sot ... radioluna.it Sant’Omero, alloggio affittato a stranieri: controlli della polizia locale - facebook.com facebook Preoccupa la decisione della Polizia locale di Campobasso di disporre misure eccezionali di ordine pubblico, prevedendo la chiusura delle strade del centro della città per tutta la giornata del 14 aprile in occasione del presidio previsto davanti al Tribunale per x.com