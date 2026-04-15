Policlinico di Napoli tagli agli stipendi di medici universitari | la battaglia arriva in tribunale

Da Napoli arriva una notizia che coinvolge il settore sanitario e universitario: 335 medici universitari e ricercatori hanno presentato un ricorso in tribunale a causa di tagli agli stipendi. La protesta, iniziata negli ospedali, si è estesa alle aule giudiziarie, dove si cercano chiarimenti sui provvedimenti economici che riguardano il personale medico coinvolto. La vicenda riguarda il settore pubblico e le reazioni alle misure adottate.

Una protesta che parte dagli ospedali e approda nelle aule tribunale. Sono 335 tra ricercatori e professori associati del Policlinico Federico II di Napoli che hanno sottoscritto una lettera aperta con cui si oppongono al taglio dei loro stipendi, decisa dopo il protocollo d'intesa siglato nel 2024 tra Regione Campania e Università Federico II. Al centro della vicenda c’è il sistema delle retribuzioni dei medici universitari, figure ibride divise tra corsie e aule. Se la componente legata all’attività accademica è rimasta invariata, quella relativa all’assistenza sanitaria ha subito una riduzione retributiva. Le conseguenze, denunciano i diretti interessati, sono pesanti soprattutto per i più giovani.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Policlinico di Napoli, tagli agli stipendi di medici universitari: la battaglia arriva in tribunale Napoli, il Comune cambia Statuto: tagli agli stipendi delle Municipalità, 650 euro al mese in menoIl Comune di Napoli approva il nuovo Statuto dopo 35 anni: i presidenti municipali guadagneranno 650 euro in meno al mese. Tagli stipendi Municipalità a Napoli, risparmiato un milione di euro: andrà a scuole e disabiliIl Comune di Napoli ha risparmiato 970mila euro dal taglio dei gettoni dei consiglieri municipali. Argomenti più discussi: La protesta di 335 medici universitari della Federico II di Napoli: Siamo stanchi, 26 ore di assistenza per meno di 200 euro; Vertenza medici Federico II per gli stipendi decurtati; Chiusura dei punti nascita, la sanità pordenonese ancora penalizzata dai tagli; Licenziato dalla Asl di Brindisi per giusta causa, assunto a Lecce. Firma atti con un altro nome. Vertenza medici Federico II per gli stipendi decurtatiVertenza medici Federico II per gli stipendi: al via il ricorso contro i tagli alle indennità. I medici chiedono giustizia al Tribunale. stylo24.it