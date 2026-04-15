Una commedia polacca ambientata nella regione del Podlachia segue le vicende di una donna anziana che, nel giorno in cui avrebbe dovuto sposarsi, si rende conto di aver perso tutti i risparmi a causa di una truffa in Bitcoin. La protagonista, conosciuta per la sua testardaggine, si trova a fronteggiare questa difficoltà mentre la comunità locale si unisce per sostenerla. La narrazione si concentra sui legami tra i personaggi e sulla solidarietà tra vicini.

Halina è un’arzilla e testarda vecchietta residente nella campagna polacca del Podlachia, caduta vittima di una truffa in Bitcoin per la quale ha perso tutti i propri risparmi, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto convolare a seconde nozze con il fidanzato Jan. Umiliato davanti all’altare con una scusa, il mancato sposo non sa che il vero motivo della defezione non è la mancanza di amore nei suoi confronti ma la vergogna per essersi fatta abbindolare. In Podlasie – Tutti per uno infatti il debito contratto mette a rischio la fattoria di proprietà della donna e da allora il villaggio intero decide di mobilitarsi per salvare la situazione....🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Podlasie – Tutti per uno: una commedia polacca sul senso di comunità – Recensione

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