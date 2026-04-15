Podlasie – Tutti per uno | una commedia polacca sul senso di comunità – Recensione
Una commedia polacca ambientata nella regione del Podlachia segue le vicende di una donna anziana che, nel giorno in cui avrebbe dovuto sposarsi, si rende conto di aver perso tutti i risparmi a causa di una truffa in Bitcoin. La protagonista, conosciuta per la sua testardaggine, si trova a fronteggiare questa difficoltà mentre la comunità locale si unisce per sostenerla. La narrazione si concentra sui legami tra i personaggi e sulla solidarietà tra vicini.
Halina è un’arzilla e testarda vecchietta residente nella campagna polacca del Podlachia, caduta vittima di una truffa in Bitcoin per la quale ha perso tutti i propri risparmi, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto convolare a seconde nozze con il fidanzato Jan. Umiliato davanti all’altare con una scusa, il mancato sposo non sa che il vero motivo della defezione non è la mancanza di amore nei suoi confronti ma la vergogna per essersi fatta abbindolare. In Podlasie – Tutti per uno infatti il debito contratto mette a rischio la fattoria di proprietà della donna e da allora il villaggio intero decide di mobilitarsi per salvare la situazione....🔗 Leggi su Superguidatv.it
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