Il Senato ha approvato definitivamente il decreto-legge legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con 101 voti favorevoli, 63 contrari e 2 astensioni. La legge introduce nuove misure rivolte agli over 70 e interventi nel settore dell'edilizia. La decisione è stata presa durante una sessione parlamentare, chiusa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Senato ha dato il via libera definitivo al decreto-legge destinato a potenziare l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le politiche di coesione, con un voto favorevole di 101 parlamentari contro i 63 contrari e le 2 astensioni registrate durante la sessione. Il provvedimento, che aveva già ottenuto il consenso della Camera dei deputati lo scorso 9 aprile, si trasforma ora ufficialmente in legge, segnando un passaggio decisivo per la gestione delle risorse e delle riforme strutturali previste dal programma europeo. Semplificazioni burocratiche e accelerazione dei cantieri: l’impatto sul quotidiano. Le nuove norme approvate puntano a snellire i rapporti tra cittadini e amministrazione, toccando aspetti molto pratici della vita sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PNRR: via libera al decreto, ecco le novità per over 70 e edilizia

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