Pnrr ok | medici fino a 73 anni e nuovi diritti per le famiglie

Il Senato ha approvato definitivamente il decreto Pnrr con 101 voti favorevoli. La legge prevede l'estensione dell'età massima per i medici fino a 73 anni e l'introduzione di nuovi diritti per le famiglie. Sono state apportate modifiche relative alla gestione dei fondi europei e alla riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali. La legge ora passa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore.

Il Senato ha dato il via libera definitivo al decreto Pnrr, approvando il testo arrivato dalla Camera con 101 voti favorevoli, introducendo una serie di modifiche che toccano la gestione dei fondi europei, i servizi per le famiglie e la tenuta del sistema sanitario territoriale. Tra le novità più rilevanti emerge la proroga per la permanenza in servizio dei medici di famiglia fino ai 73 anni e l’estensione dell’Assegno unico ai lavoratori residenti all’estero o con figli in altri Paesi UE, mentre la scadenza per gli interventi legati al Piano viene fissata al 30 giugno 2026. La corsa contro il tempo per la governance del Pnrr. Una delle questioni centrali affrontate durante l’esame parlamentare riguarda la gestione temporale dei progetti finanziati dall’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pnrr ok: medici fino a 73 anni e nuovi diritti per le famiglie Notizie correlate Medici di famiglia fino a 72 anni, cosa cambia con il decreto PNRR sulla sanitàIl decreto PNRR approvato alla Camera interviene anche sulla sanità e introduce una misura che riguarda direttamente l’assistenza sul territorio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Decreto Pnrr. Ok a fiducia dalla Camera. Precari stabilizzati, medici di famiglia fino a 72 anni, cantieri sbloccati e farmaci più veloci; Dl Pnrr, via libera della Camera: tra le misure anche i medici di famiglia in servizio fino a 72 anni; Dl Pnrr, ok della Camera. Le novità principali per i medici; Decreto PNRR, ok della Camera al ddl di conversione. Ora tocca al Senato. Dall’Isee ai medici di famiglia fino a 73 anni: ok definitivo del Senato al Dl PnrrNell’ultima settimana a disposizione, il decreto Pnrr è stato convertito in legge. Al Senato, è stato approvato - con 101 voti favorevoli - il testo arrivato dalla Camera, dove sono stati aggregati di ... ilsole24ore.com Dl Pnrr, con l’ok del Senato diventa legge: dall’Isee antifrode all’estensione dell’Assegno unico, tutte le novitàIl provvedimento fissa al 30 giugno 2026 la scadenza ultima per le operazioni finalizzate all'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza ... affaritaliani.it Un importante passo avanti per lo sviluppo delle Aree Interne abruzzesi: approvate a Palazzo Chigi, dalla cabina di regia nazionale presieduta dal Ministro per gli Affari Europei, PNRR e Politiche di Coesione, Tommaso Foti, le strategie d’area contenenti la pr - facebook.com facebook . @LucaDalFabbro (Presidente @gruppoiren): «Dobbiamo lanciare un nuovo PNRR ancora più ambizioso che investa anche la capacità dell'Europa di sopravvivere attraverso nuove filiere industriali e logistiche». Qui la diretta: shorturl.at/MnoUz #Sustainable x.com