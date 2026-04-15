Pnrr ok | medici fino a 73 anni e nuovi diritti per le famiglie

Da ameve.eu 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha approvato definitivamente il decreto Pnrr con 101 voti favorevoli. La legge prevede l'estensione dell'età massima per i medici fino a 73 anni e l'introduzione di nuovi diritti per le famiglie. Sono state apportate modifiche relative alla gestione dei fondi europei e alla riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali. La legge ora passa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore.

Il Senato ha dato il via libera definitivo al decreto Pnrr, approvando il testo arrivato dalla Camera con 101 voti favorevoli, introducendo una serie di modifiche che toccano la gestione dei fondi europei, i servizi per le famiglie e la tenuta del sistema sanitario territoriale. Tra le novità più rilevanti emerge la proroga per la permanenza in servizio dei medici di famiglia fino ai 73 anni e l’estensione dell’Assegno unico ai lavoratori residenti all’estero o con figli in altri Paesi UE, mentre la scadenza per gli interventi legati al Piano viene fissata al 30 giugno 2026. La corsa contro il tempo per la governance del Pnrr. Una delle questioni centrali affrontate durante l’esame parlamentare riguarda la gestione temporale dei progetti finanziati dall’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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