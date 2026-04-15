Playlist Altrecose a Ravenna

A Ravenna, il fondatore e direttore editoriale del Post presenta il suo libro Playlist, pubblicato da Altrecose. Si tratta di una raccolta composta da oltre tremila canzoni accompagnate da storie e racconti. L’autore ha condiviso l’opera durante un evento pubblico, portando il pubblico a scoprire le origini e i dettagli di questa vasta selezione musicale. La presentazione ha attirato un pubblico interessato alla musica e alle narrazioni che la accompagnano.

Il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila canzoni. Playlist ha opposte intenzioni, sovversive e spericolate: di essere uno strumento per chi voglia ascoltarle e goderle, le canzoni, e poi scegliersele, grazie alla scelta di centinaia di musicisti e delle loro canzoni più raccomandabili secondo Luca Sofri, e una ricca e varia serie di storie, riflessioni, aneddoti, brevi commenti, intuizioni, che riguardano ciascuna canzone. L'evento si svolge all'interno di ScrittuRa Festival Ravenna. Ingresso libero fino ad esaurimento posti....🔗 Leggi su Ilpost.it Dentro VECNA a LUCCA Notizie correlate Playlist (Altrecose), a GenovaIl fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist, il nuovo volume di Altrecose: una raccolta di storie intorno... Playlist (Altrecose), a NovaraIl fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila...