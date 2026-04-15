Piemonte arriva il sole | termometri a 23°C tra Novara e il Verbano

Dopo giorni di tempo instabile, nel Piemonte occidentale si prevede un progressivo aumento delle temperature, con i termometri che raggiungeranno i 23°C tra le zone di Novara e il Verbano. L’instabilità atmosferica che ha interessato la regione all’inizio della settimana sta cedendo il passo a condizioni più stabili, portando giornate più soleggiate e meno pioggia. La previsione indica un miglioramento del tempo nelle prossime ore.

L’instabilità atmosferica che ha caratterizzato l’inizio della settimana sta per lasciare il posto a una fase di maggiore stabilità sul territorio piemontese. Grazie all’espansione di un sistema anticiclonico proveniente dall’Europa occidentale, le zone del novarese e del Verbano-Cusio-Ossola vedranno un rapido miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in netto rialzo già da mercoledì. Il meteo tra mercoledì e giovedì mostrerà segnali di progressiva schiarita. Secondo le analisi di Lorenzo Badellino, la giornata odierna sarà ancora caratterizzata da una nuvolosità non uniforme su gran parte della regione, pur mantenendo un contesto asciutto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte, arriva il sole: termometri a 23°C tra Novara e il Verbano Liguria, primavera anticipata: sole e termometri oltre i 25 gradiIl cielo sopra la Liguria si presenta oggi, giovedì 09 aprile 2026, con un manto prevalentemente soleggiato che interessa gran parte della regione. Leggi anche: Meteo a Novara: dopo la pioggia arriva il sole (e la primavera)