Un nuovo modello di televisore da 55 pollici con tecnologia QLED presenta caratteristiche come Ambilight, Titan OS e un sistema audio 3D. La descrizione include anche una nota di trasparenza riguardo a link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi effettua acquisti tramite questi collegamenti. Non vengono forniti dettagli tecnici o informazioni su altre funzionalità del prodotto.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’esperienza Ambilight: oltre i confini dello schermo. Analizzando questo modello Philips da 55 pollici, emerge immediatamente che il valore aggiunto non risiede solo nella risoluzione 4K o nella tecnologia QLED, ma in un elemento che ridefinisce il concetto stesso di visione domestica: la tecnologia Ambilight. Per chi cerca un’esperienza che vada oltre la semplice riproduzione di pixel su un pannello, questo sistema rappresenta il vero cuore pulsante dell’immersione visiva offerta dal dispositivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Philips 55? QLED: Ambilight, Titan OS e Audio 3D

Philips 55PUS7810 QLED Ambilight 4K TV Review: What to Know

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