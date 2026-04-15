Perugia al centro del mondo | Nobel e Oscar sfidano la censura

Da ameve.eu 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia si appresta a ospitare la ventesima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, con una giornata dedicata a giovedì 16 aprile. L’evento coinvolge figure di rilievo internazionale nel campo dei media e della cultura, che si confrontano sui temi della censura e della libertà di stampa. La manifestazione si svolge nel centro storico della città, attirando professionisti e pubblico interessato alle sfide contemporanee del giornalismo.

Perugia si prepara a vivere il cuore pulsante della ventesima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, con una giornata di programmi prevista per giovedì 16 aprile che vede protagonisti i più influenti attori della trasformazione mediatica globale. La città umbra diventa il fulcro di un confronto serrato tra la vecchia guardia dell'inchiesta e le nuove dinamiche digitali, affrontando temi che spaziano dai conflitti in Medio Oriente alla gestione algoritmica dell'informazione. Il pro .🔗 Leggi su Ameve.eu

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