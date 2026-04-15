Il pane è un alimento molto diffuso e consumato quotidianamente in molte culture. È considerato una fonte importante di energia e ha un ruolo centrale nelle abitudini alimentari di diverse popolazioni. Tuttavia, recenti studi mostrano che il suo consumo può contribuire all'aumento di peso anche senza eccessi, grazie alla sua composizione e alle modalità di consumo.

Il pane è da sempre uno degli alimenti fondamentali della dieta umana. Presente sulle tavole di molte culture, ha rappresentato per secoli una fonte primaria di energia e sostentamento quotidiano. Tuttavia, nell’epoca moderna, caratterizzata da un aumento costante dei casi di obesità e malattie metaboliche, il suo ruolo viene sempre più messo sotto osservazione. L’obesità rappresenta oggi una delle principali emergenze sanitarie globali. È associata a un aumento del rischio di patologie cardiovascolari, diabete e altre malattie croniche. Per questo motivo la prevenzione è diventata una priorità della salute pubblica. Per molti anni la ricerca scientifica si è concentrata soprattutto sul consumo eccessivo di grassi come principale fattore responsabile dell’aumento di peso.🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Perché il pane può far aumentare di peso anche senza eccessi

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Polpette di pane amore e..fantasia Pane raffermo "smolecolato" tra le mani..tante uova..tanto pecorino..tanto prezzemolo..laddove il "tanto" è la misura del cuore del gusto..e di ciò che si ha in casa..e un bel tuffo in olio di arachidi ben caldo E come x magia - facebook.com facebook

Maestro delle Storie del Pane XV secolo Ritratto di un uomo x.com