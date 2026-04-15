Nella vicenda della frana di Niscemi, sono state iscritte nel registro degli indagati 13 persone. Tra queste figure figura il presidente della regione Sicilia e altri tre ex presidenti regionali. Le accuse riguardano presunte responsabilità legate al crollo e alla gestione delle aree coinvolte. Le indagini sono in corso e mirano a chiarire eventuali responsabilità legali legate all'evento.

Tra loro il presidente della Sicilia Renato Schifani e altri tre ex presidenti regionali, tra cui il ministro Nello Musumeci La frana di gennaio ha messo a repentaglio soprattutto i quartieri di Sante Croci, Trappeto e la zona di via del Popolo, lungo i circa 4 chilometri di lunghezza del fronte. Da decenni però a Niscemi si sapeva che buona parte del centro storico era stata costruita in un’area a rischio: nel 1997 c’era stata una frana simile e da anni il comune chiedeva soldi alla regione per mettere in sicurezza il fronte sud occidentale dell’altopiano che si affaccia sulla piana di Gela. Non è necessario per la fecondazione come quello...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per la frana di Niscemi sono indagate 13 persone

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