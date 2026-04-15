Paternopoli celebra il 275° anniversario del Primo Miracolo di Maria SS della Consolazione
A Paternopoli si avvicina la celebrazione del 275° anniversario del Primo Miracolo di Maria SS. della Consolazione, avvenuto nel 1751. La comunità si organizza per commemorare questa ricorrenza religiosa, considerata tra le più significative del territorio. L’evento, che si svolgerà nei prossimi giorni, coinvolge diverse attività e momenti di partecipazione collettiva in onore della santa patrona.
La comunità di Paternopoli si prepara a vivere un momento di profonda fede e partecipazione in occasione del 275° anniversario del Primo Miracolo di Maria Santissima della Consolazione (1751–2026), una delle ricorrenze religiose più sentite del territorio. Le celebrazioni, promosse dal Comune.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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