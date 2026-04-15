Parma scontro auto-scooter in via Milazzo | 26enne in ospedale in codice due

Oggi mattina, in via Milazzo a Parma, un incidente tra un'auto e uno scooter ha provocato l'intervento dei soccorsi. Un 26enne coinvolto nello scontro è stato trasportato in ospedale in codice due. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e per gestire la viabilità. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in Via Milazzo, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter. Secondo le prime informazioni, l’impatto è avvenuto intorno alle 11.40 e ha coinvolto un giovane di 26 anni alla guida del mezzo a due ruote. Sul posto sono intervenuti i.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Via della Bastia, scontro tra auto e scooter: 33enne in ospedale in codice rosso Leggi anche: Viale Italia, scontro tra auto e scooter: 65enne in ospedale in codice rosso Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scontro auto bici in San Leonardo, un ferito. Caduta in zona Crocetta: 77enne in Rianimazione. Auto-scooter a Monticelli; Scontro tra auto e moto a Poggio Sant’Ilario; Scontro moto-auto, 25enne gravissimo; Scontro auto scooter: 52enne in ospedale. Cade in bici in zona Crocetta: 77enne in Rianimazione. Scontro auto-scooter a MonticelliCade mentre è in sella alla sua bicicletta: un uomo di 77 anni è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione. L'incidente è accaduto stamattina in via Di Nanni, in zona Crocetta. Sul posto un'ambulanza ... gazzettadiparma.it Scontro auto-scooter, morto un ragazzo di 18 anniUn ragazzo di 18 anni, Amedeo D'amico, è morto in un incidente stradale tra Misilmeri e Portella di Mare. (ANSA) ... ansa.it Nasce Uniplate, l'app sviluppata dall'Ateneo di Parma per una sana alimentazione - Video x.com A Parma un 28enne straniero è stato arrestato dai Carabinieri dopo una violenta aggressione avvenuta nel pomeriggio del 13 aprile sul Ponte Europa. L’uomo avrebbe colpito con un coltello da cucina un 30enne connazionale, ferendolo profondamente a un - facebook.com facebook