Pallacanestro femminile Prato ultima speranza

Nell’ultima partita della regular season di Serie B, la Pallacanestro Femminile Prato è stata sconfitta con il punteggio di 63-46 dalla squadra di casa. La partita si è giocata a Perugia e si è conclusa con una vittoria per le padrone di casa. La squadra pratese ha concluso la trasferta con questa sconfitta, che chiude la regular season.

L’ultima trasferta della regular season di Serie B si conclude con una netta sconfitta per la Pallacanestro Femminile Prato, che a Perugia vede festeggiare le padroni di casa per 63-46. Ventunesimo ko stagionale per la formazione laniera, sempre ultima in solitaria con 8 punti. Le umbre prendono in mano la situazione già dal primo quarto, che va in archivio sul 20-13. Più equilibrata la seconda frazione, tanto che il gap resta immutato all’intervallo (35-28). Al rientro sul parquet però ecco la svolta negativa per le ospiti, che subiscono il break decisivo. Le biancorosse concedono appena 6 punti nel periodo alle avversarie e al 30’ il tabellone luminoso recita 48-34.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pallacanestro femminile Prato, ultima speranza EP1-198 Moxie Xixi | MULTI SUB Hockey prato femminile, Italia sconfitta di misura dall’India. Resta un’ultima speranza per i MondialiEra una partita difficilissima, contro la seconda testa di serie di questa competizione, la nona forza al mondo. Pallacanestro Femminile Prato. Bandiera bianca contro FirenzeNiente da fare per la Pallacanestro Femminile Prato contro la capolista del campionato di Serie B.