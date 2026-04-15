Ozempic non funziona per tutti | ora sappiamo il perché

Recenti studi hanno rivelato che circa una persona su dieci possiede una variazione genetica nel DNA che può ridurre la risposta ai farmaci appartenenti alla classe GLP-1, come Ozempic. Questa scoperta spiega perché il farmaco non funziona allo stesso modo per tutti e apre nuove strade per comprendere meglio le differenze nella risposta terapeutica. La ricerca si concentra sull'identificazione di queste varianti genetiche e sul loro impatto sull’efficacia del trattamento.

Una persona su dieci porta nel DNA una variante genetica che può dimezzare l'efficacia dei farmaci GLP-1. Lo rivela uno studio internazionale pubblicato su Genome Medicine, a cui ha contribuito anche l'Università di Parma. Una scoperta che apre scenari concreti per la medicina personalizzata. Negli ultimi anni, semaglutide, liraglutide e tirzepatide, i principi attivi dietro nomi come Ozempic e Wegovy, hanno cambiato il modo in cui si trattano diabete di tipo 2 e obesità. Abbiamo visto e sentito parlare di risultati spesso spettacolari, una copertura mediatica globale, fino ad arrivare alle liste d'attesa nelle farmacie. Eppure c'è un dato che i medici conoscono bene e che raramente finisce sui giornali: per una persona su dieci, questi farmaci non funzionano come dovrebbero.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Ozempic non è per tutti: ecco perché può essere rischioso

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