Dopo quasi ottant’anni di attività, la camiceria Ingram mantiene il suo ruolo nel panorama della moda italiana, distinguendosi per uno stile sobrio e di qualità. La storia dell’azienda si intreccia con quella di un’arte sartoriale tradizionale, tramandata di generazione in generazione. La produzione si concentra su capi di alta precisione, realizzati con materiali selezionati e attenzione ai dettagli. La sua presenza nel settore si è consolidata nel tempo grazie a una costante attenzione alla qualità.

Dopo quasi 80 anni, la camiceria Ingram continua a contribuire e a raccontare l’eccellenza italiana con discrezione e coerenza. Fedele a quel low profile che è la cifra stilistica della famiglia Inghirami, il marchio resta una presenza solida e riconoscibile. Più che un’azienda, un segno distintivo: di un territorio e di un’idea di Italia capace di trasformare il saper fare in linguaggio universale. La storia di Ingram non può solo essere raccontata, perché continua evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità. In questo equilibrio si muove Giovanni Inghirami, capace di intrecciare impresa e sensibilità, tra musica, poesia e una visione del lavoro come eredità culturale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ottant’anni di storia. L’eccellenza discreta firmata Inghirami

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