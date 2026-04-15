L'astrologo Paolo Fox ha pubblicato le previsioni per mercoledì 15 aprile, dedicando particolare attenzione ai nati sotto il segno dei Pesci. In questa giornata, si consiglia di evitare decisioni affrettate o di concedersi sconti eccessivi, soprattutto in ambito lavorativo o personale. Le previsioni si basano sulle posizioni planetarie e sugli aspetti astrologici del giorno. Il commento riguarda esclusivamente le indicazioni per i vari segni zodiacali.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 15 aprile, i Pesci sono esortati a superare i timori per lanciare nuovi progetti entro giugno. I nativi del Cancro sono invitati ad aprirsi totalmente alla passione senza fuggire dai sentimenti. I nati sotto il segno della Vergine possono contare su una grande lucidità mentale per risolvere questioni professionali e contrattuali. Ariete – È il momento di osare: hai finalmente la spinta giusta per compiere passi decisivi. Se hai una questione in sospeso, preparati, perché già dal pomeriggio il vento cambia: una soluzione è a portata di mano e quella sfida che ti tormentava volgerà a tuo favore. Toro – Sei nel pieno di una vera e propria rinascita.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Paolo Fox del 15 aprile: Pesci, basta sconti

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