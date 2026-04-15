In Forza Italia si sono verificati recentemente scontri tra alcuni ex membri del partito, in un momento in cui il partito sembra attraversare una fase di tensione interna. Questi conflitti si sono verificati dopo quasi tre anni dalla morte di Silvio Berlusconi, fondatore del partito, e rappresentano un episodio di divisione tra gli esponenti che un tempo lo supportavano. La situazione mette in luce le dinamiche interne di un partito in evoluzione.

Forza Italia, eppur si muove. Silvio Berlusconi è morto da quasi tre anni, e si direbbe che il suo partito ha impiegato tutto questo tempo per accorgersene. Il Cav non c’è più, però ci sono i figli che ne perpetuano il nome. Ma questo evidentemente non basta più a mantenere ordine e disciplina, e nello scontro tra conservatori e ribelli lo spettacolo rischiava di andare fuori controllo. Perché di spettacolo si tratta. Con tanto di trame carbonare, coltelli che volano e dame in guerra che, facendosi interpreti della autentica memoria del fondatore, si contendono la vicinanza alla famiglia. Antonio Tajani, alle sue spalle un’immagine di Silvio Berlusconi e, nel fotomontaggio, Marina.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ora in Forza Italia scoppia pure la lite tra ex di Berlusconi

Il 26 gennaio 1994 la discesa in campo di Silvio Berlusconi

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