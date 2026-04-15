Operazione della Dda contro la ' Ndrangheta 15 arresti in 6 regioni Abruzzo compreso

Da ilpescara.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di mercoledì, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di 15 persone in sei diverse regioni, tra cui anche l'Abruzzo. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, insieme allo squadrone

I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia e dello squadrone cacciatori "Calabria" e dell'ottavo nucleo elicotteri hanno eseguito all'alba di mercoledì 15 aprile un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 indagati - di cui 5 già detenuti - nelle province di Vibo Valentia.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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