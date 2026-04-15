Operazione della Dda contro la ' Ndrangheta 15 arresti in 6 regioni Abruzzo compreso

Nella mattinata di mercoledì, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di 15 persone in sei diverse regioni, tra cui anche l'Abruzzo. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, insieme allo squadrone

I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia e dello squadrone cacciatori "Calabria" e dell'ottavo nucleo elicotteri hanno eseguito all'alba di mercoledì 15 aprile un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 indagati - di cui 5 già detenuti - nelle province di Vibo Valentia.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate ‘Ndrangheta, 54 arresti in cinque regioni: operazione coordinata dalla Dda di CatanzaroDalle prime ore di mercoledì mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, investigatori della... ‘Ndrangheta, maxi operazione della polizia in cinque regioni: 54 arrestiLe accuse vanno dal traffico di stupefacenti al tentato omicidio, fino all’uccisione di animali. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mafia, i risultati dei Governi in 15 anni: da arresto superlatitanti con Berlusconi al colpo al clan Senese di Meloni. Passando per l’operazione Stige di Conte e l’affaire Petrolmafie di Draghi. DATI, INFOGRAFICA E VIDEO; Maxi-blitz contro la ‘ndrangheta: 54 arresti in diverse province. C’è anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico; Blitz contro la 'Ndrangheta in Calabria, Rovigo coinvolta; 'Ndrangheta, Polizia esegue 54 misure cautelari in 5 regioni. Blitz contro ‘ndrangheta, contestato l’omicidio del 19enne ucciso per errore(Vedi: ‘Ndrangheta, blitz dei carabinieri… delle 07:17) (ANSA) – CATANZARO, 15 APR – Nell’operazione eseguita questa mattina dai carabinieri e coordinata dalla Dda di Catanzaro, nell’ambito della qual ... espansionetv.it Blitz contro la ‘ndrangheta, contestato l’omicidio del 19enne ucciso per erroreNell’operazione eseguita questa mattina dai carabinieri e coordinata dalla Dda di Catanzaro, nell’ambito della quale sono stati eseguiti 15 provvedimenti cautelari nel Vibonese, viene ... laspia.it Calabria Inchieste. . (VIDEO) FAIDA DI ’NDRANGHETA, BLITZ CON 15 ARRESTI PER OMICIDI ED ESTORSIONI: TUTTI I DETTAGLI Maxi operazione della DDA di Catanzaro contro la faida nelle Preserre vibonesi: ricostruiti delitti, estorsioni e traffici di armi - facebook.com facebook Operazione antidroga della DDA di Trento, 28 ordini di custodia cautelare. Le misure cautelari eseguite nei confronti di persone in gran parte di nazionalità albanese, accusate di spaccio di droga in provincia di Bolzano x.com