Operaio perde un braccio in fase di pulizia di un macchinario a Ospedaletto Lodigiano

Un operaio di 48 anni è rimasto gravemente ferito durante le operazioni di pulizia di un macchinario presso l’impianto Puli-Eco a Ospedaletto Lodigiano. Durante l’intervento, ha subito la perdita di un braccio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.

Un uomo di 48 anni ha perso un braccio mentre stava lavorando su un macchinario nell'impianto Puli-Eco a Ospedaletto Lodigiano. Trasportato in ospedale, i medici stanno tentando un delicato intervento per riattaccare l'arto amputato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incidente sul lavoro a Ospedaletto Lodigiano, operaio resta intrappolato in un macchinario: braccio amputatoOspedaletto Lodigiano (Lodi), 15 aprile 2026 – Grave infortunio sul lavoro questa mattina, intorno alle 7. Torino, operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinarioUn operaio di 25 anni, Andrea Cricca, è morto nella serata di mercoledì 21 gennaio in un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese, a seguito di un... Aggiornamenti e dibattiti Dramma alla Puli-Eco di Ospedaletto: operaio 48enne perde un braccioDrammatico incidente sul lavoro a Ospedaletto: amputazione di un braccio per un 48enne. Il lavoratore, residente nella Bassa, è stato trasportato in elisoccorso al San Gerardo di Monza in seguito al g ... ilcittadino.it Incidente sul lavoro a Ospedaletto Lodigiano, operaio resta intrappolato in un macchinario: braccio amputatoLa forza del meccanismo avrebbe causato l'amputazione dell'arto poco sopra il gomito. Sul posto l’elisoccorso del 118, i carabinieri e gli ispettori dell'Ats Città Metropolitana per i rilievi di rito ... msn.com