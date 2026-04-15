Un operaio di cinquant’anni impiegato nello stabilimento di Fincantieri in porto si è lamentato di dolore al torace ieri mattina. L’intervento rapido dei sanitari, grazie alla presenza stabile di una postazione della Croce Gialla all’interno dell’impianto da otto anni, ha permesso di soccorrerlo prontamente. La presenza costante di questa assistenza sanitaria si è rivelata determinante nel garantire un intervento tempestivo.

Un lavoratore della Fincantieri di cinquant’anni è stato salvato ieri mattina dall’intervento tempestivo dei sanitari grazie alla presenza fissa della postazione della Croce Gialla da otto anni proprio all’interno dello stabilimento anconetano in porto. La presenza di un soccorritore e un infermiere ha consentito di accertare subito una potenziale situazione grave e di salvargli la vita. E’ iniziato tutto attorno alle dieci del mattino. Un operaio straniero di cinquant’anni si è presentato al punto di soccorso lamentando un dolore al torace. L’uomo aveva i parametri un po’ alterati. A quel punto il personale della Croce Gialla ha deciso di chiamare il 118 per portarlo a Torrette per fare accertamenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operaio Fincantieri lamenta dolore al torace. Decisivo l’intervento tempestivo dei sanitari

"Ho un dolore al torace", ma mentre attende l'ambulanza va in arresto cardiaco: operaio 50enne in ospedaleANCONA – Momenti di apprensione nella mattinata di oggi alla Fincantieri dove un uomo è stato salvato dopo essere andato in arresto cardiaco.

Emergenza medica a Settimo Torinese: uomo in arresto cardiaco salvato grazie al tempestivo intervento dei soccorsiPoco dopo la mezzanotte del 4 febbraio 2026, un uomo di 47 anni, residente a Settimo Torinese, ha chiamato il 112 mentre si trovava ancora in casa,...