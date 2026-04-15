Operaio di 21 anni morto Avs | La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un elemento secondario

Un giovane operaio di 21 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto alcuni giorni fa a Ravenna. L’associazione politica locale ha espresso condoglianze alla famiglia della vittima, identificata come un residente di Cesenatico. La notizia ha suscitato reazioni di protesta riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con richiami a un maggiore controllo e rispetto delle norme di sicurezza.

Dopo l'incidente mortale accaduto a Ravenna Alleanza Verdi Sinistra Cesena esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Rayan Lassoued, 21enne cesenate rimasto vittima cesenate dell’incidente sul lavoro avvenuto alcuni giorni fa. “Di fronte a tragedie come questa, il dolore e il cordoglio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Incidente sul lavoro: morto un operaio di 60 anni caduto da un ponteggioModena, 19 marzo 2026 – Tragedia sul lavoro questa mattina alle 8,45, nel centro storico di Modena. Incidente sul lavoro a Bellizzi, la denuncia della Cisl Salerno: “La sicurezza degli operai non può essere oggetto di trattative”Tempo di lettura: 2 minutiLa tragica morte di Ciro Di Martino, deceduto mentre lavorava all’interno di uno stabilimento tessile specializzato nella... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lo strazio della madre di Rayan, morto a 21 anni sul lavoro: Era speciale, abbiamo donato i suoi organi; È morto l’operaio di 21 anni caduto da un tetto a Ravenna: non aveva mai ripreso conoscenza; Operaio 21enne cade dal tetto di una officina, morto dopo 48 ore di agonia; Operaio di 21 anni caduto dal tetto di una officina, è morto dopo 48 ore di agonia. È morto l’operaio di 21 anni caduto da un tetto a Ravenna: non aveva mai ripreso conoscenzaL’incidente sul lavoro giovedì pomeriggio nella zona artigianale delle Bassette, alle porte di Ravenna: la vittima è un giovane operaio di origine ... fanpage.it Ravenna, cade dal tetto di un magazzino. Grave operaio 21enneIncidente sul lavoro nel pomeriggio nella zona industriale delle Bassette, a Ravenna. Un operaio di 21 anni, di origine straniera ma nato a Rimini, è ... corriereromagna.it Ancora un incidente sul lavoro a Gioi, operaio ferito da escavatore. Servizio di Antonio Pagano LEGGI L'ARTICOLO: https://www.infocilento.it/grave-incidente-sul-lavoro-a-gioi-operaio-travolto-da-uno-scavatore/ - facebook.com facebook Sono 54, da inizio anno. Il più giovane è un operaio di 21 anni, il più anziano è un operaio di 73 anni. La contabilità la tiene un operaio, Marco Bazzoni. Il muro di questa strage quotidiana di morti sul lavoro l’ha realizzato Mauro Biani su #Repubblica x.com