Ong ' politiche italiane contraddicono impegni su uscita dalle fossili'
Un'organizzazione non governativa ha commentato le recenti politiche energetiche adottate dal governo italiano, affermando che sembrano andare in contrasto con gli impegni presi a livello internazionale sulla riduzione dell'uso di combustibili fossili. Secondo l'ong, le decisioni prese a Dubai nel 2023 sulla transizione energetica non trovano conferma nelle azioni messe in atto dallo Stato italiano. La discussione riguarda principalmente le strategie di uscita dai combustibili fossili.
Le politiche energetiche del governo italiano "appaiono contraddire gli impegni assunti in sede internazionale" sulla decarbonizzazione, a partire dalla "transizione fuori dai combustibili fossili decisa a Dubai nel 2023". Lo scrivono in un comunicato congiunto alcune fra le principali realtà ambientaliste italiane, in vista della Conferenza internazionale sulla transizione oltre i combustibili fossili, che si terrà a Santa Marta, in Colombia, dal 24 al 29 aprile 2026. Le ong chiedono "alle rappresentanze parlamentari italiane ed europee di attivarsi concretamente, utilizzando tutti gli strumenti istituzionali a disposizione". I firmatari...🔗 Leggi su Lanazione.it
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