Questa mattina si è svolta l’udienza di convalida dei fermi di due cittadini romeni, entrambi coinvolti nel caso di omicidio avvenuto a Massa. Durante l’interrogatorio, i due hanno risposto alle domande degli inquirenti. Il ministro dell’interno ha dichiarato che l’attenzione si concentra sulla violenza tra i giovani, sottolineando l’attenzione delle forze dell’ordine su questo aspetto. La vicenda giudiziaria prosegue con ulteriori accertamenti e indagini.

Si è tenuta questa mattina l'udienza di convalida dei fermi di Alexandru Miron, 23 anni, ed Eduardo Alin Carutasu, 19 anni, i due giovani di origini romene arrestati domenica sera per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso in piazza Felice Palma a Massa per aver rimproverato alcuni ragazzi che scagliavano bottiglie contro la vetrina di un negozio. La posizione di altri tre minorenni, tra cui un pugile di 17 anni, è al vaglio della procura minorile di Genova. La versione di Miron e Carutasu Secondo quanto trapela da alcune indiscrezioni di stampa, Alexandru Miron, al quale viene contestato il reato di omicidio volontario in concorso con gli altri indagati, avrebbe risposto a tutte le domande del gip.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Omicidio Massa, oggi l'interrogatorio de due romeni. Piantedosi: "Massima attenzione su violenza dei giovani"

Notizie correlate

Piantedosi, vicenda Massa impone seria riflessione su violenza giovani"Il tragico episodio di Massa Carrara, i cui autori sono stati prontamente assicurati alla giustizia, e per il quale desidero esprimere la mia...

Omicidio Massa, arrestati due romeni e un minore, accusa di concorso in omicidio aggravato, la compagna: "Dovevamo sposarci"Con l'accusa, al momento, di concorso in omicidio volontario, la Procura di Massa ha disposto il fermo di due giovani di nazionalità romena e di un...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Omicidio di Massa, notizie live: terminata l'autopsia. Stasera la fiaccolata; Omicidio di Massa: terminata l’autopsia su Bongiorni, il minorenne fermato a Genova è un pugile; Le spinte, la testata al ragazzo e poi i due pugni alla vittima: i video riscrivono il delitto; 5 identificati per omicidio Bongiorni a Massa, tre sono minori. Lo avrebbero picchiato a terra.

Omicidio Massa, oggi l'interrogatorio de due romeniSi è tenuta questa mattina l’udienza di convalida dei fermi di Alexandru Miron, 23 anni, ed Eduardo Alin Carutasu, 19 anni, i due ... iltempo.it

Omicidio a Massa, uno dei fermati: Bongiorni ha dato testata al mio amicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, oggi udienza di convalida per due dei fermati ... tg24.sky.it

Il provvedimento di sicurezza dopo l'omicidio a Massa facebook

Omicidio Massa, autopsia di Bongiorni conferma morte per pestaggio: "Emorragia celebrale da calci e pugni in sequenza" x.com