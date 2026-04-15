La Procura di Milano ha presentato richiesta di rito immediato per l’omicidio di Genini, proponendo di saltare l’udienza preliminare. La decisione riguarda l’imputato, accusato di aver causato la morte della vittima. La richiesta è stata inoltrata alle autorità giudiziarie, che dovranno decidere se accogliere questa procedura. La vicenda è attualmente al centro di un procedimento penale in corso.

La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare, per Gianluca Soncin, 53 anni, che il 14 ottobre uccise con 76 coltellate (come emerso dall’autopsia) Pamela Genini, 29 anni, ex compagna che era riuscita a chiudere una relazione fatta di pestaggi e minacce. Soncin aveva fatto irruzione nella casa della ragazza, nel quartiere Gorla, dopo aver fatto una copia delle chiavi e colpendola con fendenti anche sul terrazzo. Nell’inchiesta delle pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo e della Squadra mobile di Milano, l’uomo è in carcere per omicidio premeditato, anche aggravato da stalking, futili motivi e crudeltà.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Genini, chiesto il rito immediato per Soncin

Pamela Genini uccisa con 76 coltellate, «Gianluca Soncin a processo immediato»

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Omicidio Pamela Genini, chiesto processo immediato per Gianluca Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravatoIl 53enne si trova in carcere con le aggravanti di premeditazione, crudeltà, futili motivi, vincolo affettivo e atti persecutori.