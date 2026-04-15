Nel caso dell’omicidio di Giacomo Bongiorni, avvenuto in piazza Felice Palma a Massa, sono emerse nuove versioni durante gli interrogatori di garanzia dei due indagati maggiorenni. Le autorità hanno ascoltato le loro dichiarazioni, che sono ora al vaglio degli inquirenti per chiarire i dettagli della vicenda e verificare le versioni fornite. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

MASSA – Si apre il fronte delle difese nel caso del brutale omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne viareggino ucciso in piazza Felice Palma a Massa. Al termine degli interrogatori di garanzia, i legali dei due maggiorenni rumeni fermati, Alexandru Miron ed Eduard Carutasu, hanno delineato strategie che puntano a ridimensionare le responsabilità dei propri assistiti, mentre il caso scuote i vertici del governo a Roma. L’avvocato Giorgio Furlan, difensore di Miron, ha dichiarato che il suo assistito contesta ogni addebito, professandosi “dispiaciutissimo” ma totalmente estraneo alla fase dell’aggressione che ha portato alla morte del padre 47enne.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Omicidio Bongiorni, nuove versioni dall’interrogatorio di garanzia per i due indagati maggiorenni

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