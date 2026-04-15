Omicidio Bongiorni l' avvocato di Miron | Non ha innescato lui la rissa
Nell’ambito dell’omicidio che ha coinvolto Bongiorni, l’avvocato di Miron ha dichiarato che il suo assistito non ha scatenato la rissa. Durante l’udienza di convalida, l’avvocato Giorgio Furlan ha espresso questa posizione, sostenendo che Miron non sarebbe responsabile dell’evento violento. La vicenda giudiziaria prosegue con ulteriori accertamenti e analisi da parte delle autorità competenti.
L'avvocato Giorgio Furlan, difensore di Ionut Alexandru Miron, dopo l'udienza di convalida al carcere di Massa per l'omicidio Bongiorni (video Paola Nizza).🔗 Leggi su Lanazione.it
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