Omb Valves vola a 185 milioni | dazi USA ora si punta al rimborso

Nel 2025, Omb Valves, azienda di Cenate Sotto specializzata nella produzione di valvole, ha raggiunto un fatturato di 185 milioni di euro, segnando un risultato record. L’azienda ha affrontato con successo le sfide legate ai dazi doganali negli Stati Uniti e alle variazioni del mercato internazionale, mantenendo stabile la propria posizione nel settore manifatturiero.

L’eccellenza manifatturiera di Cenate Sotto, rappresentata dalla Omb Valves, ha registrato un fatturato da record di 185 milioni di euro nel corso del 2025, riuscendo a navigare con successo tra le turbolenze dei dazi doganali americani e le fluttuazioni del mercato globale. Nonostante le pressioni geopolitiche, l’azienda leader nella produzione di valvole industriali mantiene una posizione di forza, puntando ora al recupero di somme ingenti legate alle tariffe imposte negli Stati Uniti e monitorando con estrema cautela l’evoluzione delle tensioni in Medio Oriente. Resilienza lombarda contro le barriere commerciali transatlantiche. Il tessuto produttivo della provincia di Brescia dimostra ancora una volta come la specializzazione tecnologica possa fungere da scudo contro le decisioni politiche estere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omb Valves vola a 185 milioni: dazi USA, ora si punta al rimborso Omb Valves, nel 2025 fatturato a 185 milioni: “Chiesto il rimborso dei dazi Usa. Guerra? Possibili effetti tra un anno”Più forte dei dazi, con ordinativi che la mettono al riparo per un anno intero e uno sguardo attento sulla situazione in Medio Oriente, che potrebbe... Leggi anche: Ivs a fianco di Omb Valves per la seconda edizione della borsa di studio alla memoria di Roberto Brevi