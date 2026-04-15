Olimpiadi 2036 | la sfida globale tra grandi città e il nuovo CIO

Le candidature per le Olimpiadi del 2036 sono al centro di un confronto tra diverse grandi città del mondo. Tra le possibili candidate ci sono Doha, Istanbul, Nusantara, Ahmedabad e Santiago. Nel Nord Italia, alcune realtà stanno considerando una candidatura congiunta tra Piemonte, Lombardia e Liguria. La decisione finale sarà presa dal Comitato Olimpico Internazionale, che sta valutando le proposte e i progetti presentati.

Le prospettive per le Olimpiadi del 2036 vedono una competizione serrata tra città come Doha, Istanbul, Nusantara, Ahmedabad e Santiago, mentre il Nord Italia valuta una candidatura congiunta tra Piemonte, Lombardia, Liguria e altre realtà per un evento futuro. Il nuovo modello gestionale del CIO, basato su un dialogo costante e non su scadenze rigide, sta trasformando radicalmente il modo in cui i progetti vengono selezionati e approvati. La corsa per il 2036 si presenta come una delle più aperte degli ultimi decenni. In questo scenario, Ahmedabad punta sull’ascesa dell’India con investimenti previsti superiori ai 7 miliardi di dollari, nonostante le sfide legate al clima e alle infrastrutture da costruire.🔗 Leggi su Ameve.eu

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