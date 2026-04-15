Oboe | il trionfo degli studenti di Caltanissetta a Palermo

Gli studenti della classe di oboe di un conservatorio siciliano hanno ottenuto risultati di rilievo alla quinta edizione del Contest Doppie Ance Siciliano, che si è svolta l’11 e il 12 aprile presso un altro conservatorio della regione. La competizione ha visto la partecipazione di vari giovani musicisti provenienti da diverse istituzioni musicali dell’isola. La manifestazione si è concentrata sull’esecuzione di brani per oboe e doppie ance.

Gli studenti della classe di oboe del Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta hanno segnato un traguardo di altissimo profilo durante la quinta edizione del Contest Doppie Ance Siciliano, tenutosi l’11 e il 12 aprile presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. Il gruppo di musicisti, guidato dal Maestro Angelo Palmeri, ha dimostrato una preparazione tecnica eccellente nelle sessioni competitive e nei momenti di concerto pubblico, portando prestigio alla propria istituzione di appartenenza. Il dominio tecnico degli studenti nella competizione palermitana. Le giornate dedicate al confronto artistico a Palermo sono state caratterizzate da prestazioni che hanno lasciato poco spazio ai dubbi sulla qualità della formazione ricevuta a Caltanissetta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oboe: il trionfo degli studenti di Caltanissetta a Palermo Notizie correlate Cybersecurity e Informatica: il trionfo digitale degli studenti del PascalGli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Pascal di Cesena hanno confermato il valore del loro percorso formativo tecnologico ottenendo... Caltanissetta: 40 studenti del Volta vincono i Campionati di FilosofiaQuaranta studenti del Liceo Volta di Caltanissetta hanno superato la selezione d’istituto per i Campionati di Filosofia.