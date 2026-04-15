nuvole come preghiere mario trimarchi
La Paula Seegy Gallery apre le sue porte a Milano lunedì 20 aprile con una mostra di Mario Trimarchi, in occasione del Fuori Salone 2026. L’esposizione presenta opere che richiamano forme di nuvole, considerate come preghiere visive. L’evento si svolge nel centro della città, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati di design e arte contemporanea.
La Paula Seegy Gallery con la personale di Mario Trimarchi apre i battenti al Fuori Salone 2026, lunedì 20 aprile nel cuore di Milano. A seguire, in occasione dell'opening della 5VIE Design Week, mercoledì 22 aprile inaugura l'esposizione dal titolo “Nuvole come preghiere”, dedicata a un ciclo di.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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