Nuove frontiere dell’otorino | la rivoluzione dell’endoscopia mini-invasiva è passata da Como

A Como si è concluso il RhinoEdu Master Course, un evento internazionale che si è svolto dal 13 al 15 aprile. Durante questa tre giorni, professionisti provenienti da diverse parti del mondo si sono confrontati sulle ultime novità nel settore dell’otorinolaringoiatria, con un focus particolare sulle tecniche di endoscopia mini-invasiva. La kermesse ha visto la partecipazione di esperti e specialisti che hanno condiviso le proprie esperienze e le innovazioni introdotte in questo campo medico.

Si è concluso a Como il RhinoEdu Master Course, un evento internazionale che, dal 13 al 15 aprile, ha trasformato la città in un crocevia di sapere, innovazione e confronto nel campo dell’otorinolaringoiatria. Tre giornate intense, dedicate alle tecniche endoscopiche mini-invasive, che hanno.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate "Cyber, digitalizzazione e IA: ecco le nuove frontiere dell'innovazione Pirelli"Passione che fa brillare ancora gli occhi, visione condita dalla pragmaticità e lungimiranza unita alla competenza. Panoramica sull’argomento Si parla di: Nuove frontiere dell’otorino: la rivoluzione dell’endoscopia mini-invasiva è passata da Como; Chirurgia robotica al Lanzo | 200 ginocchia salvate con precisione estrema. Nuove frontiere dell’otorino: la rivoluzione dell’endoscopia mini-invasiva è passata da ComoSi è concluso a Como il RhinoEdu Master Course, un evento internazionale che, dal 13 al 15 aprile, ha trasformato la città in un crocevia di sapere, innovazione e confronto nel campo dell’otorinolarin ... quicomo.it