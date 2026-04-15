Numeri da record per il turismo in Valchiavenna

Nel 2025, il turismo in Valchiavenna ha registrato risultati record, secondo i dati del Consorzio per la Promozione Turistica locale. L’ente ha ampliato le proprie attività e organizzato numerosi eventi, attirando visitatori anche dall’estero. Le iniziative e le strategie messe in atto hanno rafforzato la presenza internazionale della zona, mentre per il 2026 si prevedono ulteriori sviluppi e crescita.

Un ente che cresce sul piano delle attività e degli eventi, con una dimensione internazionale, attento a cogliere le opportunità che si presentano: per il Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna il 2025 è stato un anno da record e le prospettive per il 2026 sono altrettanto.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Numeri da record per Popsophia: spettatori da tutta Italia e turismo in aumentoPresentato in Comune il report 2025 del festival: il 45% degli spettatori arriva da fuori regione, mentre l'engagement digitale superiore al 3%... Pescara vola nel turismo numeri record ribaltano classifica abruzzese storicaTeramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant’Omero, l’azienda sanitaria attiva il. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ferrovia Retica, numeri da record nel 2025; Numeri da record per la montagna: turismo in crescita anche nel cuneese; Trent'anni di Monumenti Aperti, grandi numeri per l'edizione 2026; Pasqua nei Musei, numeri da record. Salerno, numeri da record per il Giardino della Minerva: più di 1700 presenze in 3 giorniStampa Numeri da record. Sono quelli registrati nei tre giorni del ponte pasquale dal Giardino della Minerva a Salerno. L’orto botanico – come riporta il quotidiano Il Mattino oggi in edicola – si c ... salernonotizie.it Numeri da record per TikTok, l’esperto: Vi spiego perché il social continua a crescere. E non si fermeràTikTok, nel 2025 quasi 24 milioni di utenti e impatto economico da 3,6 miliardi. L’esperto: Algoritmo, coinvolgimento ed e-commerce: ecco le ragioni del successo del social network 23,9 milioni di ... affaritaliani.it La vera Belva del martedì sera è Floris che porta il suo DiMartedì a quasi 2 milioni di spettatori numeri da record per La7 https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/boom-ascolti-floris-flop-gf-vip-montalbano-vince-con-una-replica-del-2002 - facebook.com facebook Milan, Modric senza età: numeri da leader e futuro da pianificare x.com