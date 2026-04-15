Nel 2025, a Novara sono state elevate multe per violazioni del codice della strada per un totale di tre milioni di euro. Durante tutto l’anno, i cittadini hanno pagato questa somma a seguito di infrazioni rilevate sul territorio comunale. I dati si riferiscono ai pagamenti effettuati nelle casse del Comune, senza indicazioni sul numero di sanzioni o sulle modalità di applicazione.

Nel corso dell’intero anno 2025, i cittadini che hanno violato le norme del codice della strada a Novara hanno versato nelle casse comunali una cifra pari a 3 milioni di euro. Il dato, emerso da un’analisi incrociata dei numeri del sistema Siope condotta da esperti del settore, colloca il capoluogo novarese in una posizione intermedia nella classifica regionale dei provini per sanzioni stradali. Questa cifra rappresenta un incremento rispetto ai 2,6 milioni di euro registrati nel 2024, confermando un trend di crescita locale in un quadro regionale che vede i grandi centri piemontesi movimentare ingenti somme. Se si considera l’intero territorio della regione, i soli comuni che fungono da capoluoghi di provincia hanno incassato complessivamente circa 72,3 milioni di euro lo scorso anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novara vola nella classifica delle multe: incassati 3 milioni di euro

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