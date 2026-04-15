Non solo Mosca La pista cinese dietro l’apparato bellico di Teheran

Negli ultimi anni si sono intensificati i sospetti riguardo a un possibile coinvolgimento di attori stranieri nelle attività militari dell’Iran. Le indagini e le analisi di settore indicano che l’arsenale teheranense potrebbe aver beneficiato di supporto da parte di alcuni paesi, oltre alla Russia. Tuttavia, le fonti ufficiali non hanno ancora fornito dettagli ufficiali o conferme riguardo a questa presenza esterna.

Ci sono pochi dubbi che nel condurre le sue operazioni militari, l’Iran abbia ricevuto un aiuto esterno. Fino ad ora, si pensava che questo aiuto provenisse esclusivamente da Mosca, che sembra aver supportato il Paese amico sia nel dominio cyber che in quello spaziale, sfruttando i propri satelliti per identificare e localizzare bersagli che sarebbero stati poi colpiti dalle forze di Teheran. Ma forse le cose non stavano così. Un’inchiesta realizzata dal Financial Times, basata su documenti militari iraniani trapelati, parla infatti di come un satellite commerciale cinese Tee-01B, ottenuto dai Guardiani della Rivoluzione alla fine del 2024...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Non solo Mosca. La pista cinese dietro l’apparato bellico di Teheran Notizie correlate Leggi anche: Iran, la guerra nel Golfo in diretta. Trump, "vicini alla fine". Satellite spia cinese contro le basi Usa, Mosca aiuta Teheran Tra Xi e Trump: cosa c'è dietro la mossa cinese di Keir StarmerKeir Starmer è arrivato a Pechino con un lessico studiato al millimetro: cooperazione pragmatica, realismo strategico, dialogo senza illusioni.