nba portland batte phoenix e si prende il settimo posto heat eliminati dagli hornets

I Portland Trail Blazers hanno vinto 114-110 contro i Phoenix Suns, assicurandosi il settimo posto nella griglia playoff della Western Conference. La partita si è giocata a Los Angeles il 15 aprile 2026. Nel frattempo, gli Heat sono stati eliminati dagli Hornets. La sfida tra le due squadre ha visto i padroni di casa prevalere negli ultimi minuti, confermando la loro posizione in classifica.

Los Angeles (Stati Unuti), 15 aprile 2026 – Missione compiuta per i Portland Trail Blazers che piegano 114-110 i Phoenix Suns e vincono il play in aggiudicandosi la settima posizione in griglia playoff in Western Conference. A mettere due firme pesantissime sull’approdo della franchigia dell’Oregon tra le magnifiche otto dell'Ovest ci hanno pensato un incontenibile Deni Avdija, che ha portato a casa un bottino personale di 41 punti (1522 dal campo e 38 da tre), 12 assist e 7 rimbalzi, e Jerami Grant, autore di 16 punti in uscita dalla panchina, ma soprattutto di una schiacciata di importanza capitale nei secondi finali. Più che...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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