Navigando sulle rotte di vento | visita guidata mostra e presentazione taccuino di Concetta De Pasquale

È stata presentata una mostra e una visita guidata dedicata a un taccuino illustrato, realizzato dall’autrice. L’evento ha coinvolto i partecipanti in un percorso tra immagini e parole ispirate al mare, al vento e alle sensazioni della navigazione. Durante l’iniziativa, è stata ricordata la figura di un’icona della letteratura e dell’avventura, che ha narrato delle sue esperienze e delle emozioni vissute in mare.

“Mare, vento emozioni e bellezza.Difficile trattenere le emozioni che si provano in navigazione. Come Odisseo inseguiamo i nostri sogni.”."Navigando sulle rotte di vento" con Concetta De Pasquale venerdì 17 aprile alle ore 17,30 al Mondadori Bookstore. L'artista farà una visita guidata alla.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Visita guidata alla mostra "Storie di cuore e di coraggio" Esperimusme: visita guidata per bambini alla mostra "Grande come un virus"Un viaggio nel mondo invisibile dei virus e dei batteri tra scoperte e curiosità. Contenuti utili per approfondire Si parla di: UIL MESSINA – Giovedì 9 aprile il XIX congresso territoriale; CAMERA DI COMMERCIO – Giornata nazionale del made in Italy, domani il convegno al Palazzo camerale.